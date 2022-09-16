Данилов о пристрастии к алкоголю окружения Путина: пьянство и Россия - это как близнецы

"Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах - это не только вера, это многочисленные подтверждения этих вещей", - сказал он, отвечая на вопрос, верит ли, что российский диктатор Владимир Путин обеспокоен пьянством близкого окружения.

Данилов подчеркнул, что россияне постоянно пьянствовали.

"Россия и пьянство - это как близнецы. Они постоянно этим занимались", - заявил секретарь СНБО, добавив, что нужно различать россиян и народы, которые они колонизировали.

Напомним, ранее стало известно, что Путин стал нервничать из-за алкоголизма в своем окружении, поскольку российские чиновники все чаще прикладываются к бутылке из-за войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.