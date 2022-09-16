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Данилов о пристрастии к алкоголю окружения Путина: пьянство и Россия - это как близнецы

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Пятница 16 сентября 2022 14:50
Данилов о пристрастии к алкоголю окружения Путина: пьянство и Россия - это как близнецы Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Высшее российское военное командование увеличило употребление алкогольных напитков.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Говорит Великий Львов".

"Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах - это не только вера, это многочисленные подтверждения этих вещей", - сказал он, отвечая на вопрос, верит ли, что российский диктатор Владимир Путин обеспокоен пьянством близкого окружения.

Данилов подчеркнул, что россияне постоянно пьянствовали.

"Россия и пьянство - это как близнецы. Они постоянно этим занимались", - заявил секретарь СНБО, добавив, что нужно различать россиян и народы, которые они колонизировали.

Напомним, ранее стало известно, что Путин стал нервничать из-за алкоголизма в своем окружении, поскольку российские чиновники все чаще прикладываются к бутылке из-за войны в Украине.

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