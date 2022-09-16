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Данілов про пристрасть до алкоголю оточення Путіна: пияцтво та Росія - це як близнюки

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П'ятниця 16 вересня 2022 14:50
Данілов про пристрасть до алкоголю оточення Путіна: пияцтво та Росія - це як близнюки Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Найвище російське військове командування збільшило вживання алкогольних напоїв.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Говорить Великий Львів".

"Судячи з того, як вони поводяться, що вони пишуть у певних месенджерах - це не тільки віра, це численні підтвердження цих речей", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи вірить, що російський диктатор Володимир Путін стурбований пияцтвом близького оточення.

Данілов підкреслив, що росіяни постійно пиячили.

"Росія та пияцтво - це як близнюки. Вони постійно цим займалися", - заявив секретар РНБО, додавши, що потрібно розрізняти росіян та народи, які вони колонізували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін почав нервувати через алкоголізм у своєму оточенні, оскільки російські чиновники дедалі частіше прикладаються до пляшки через війну в Україні.

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