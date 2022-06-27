Данилов пригрозил РФ: украинские ракеты найдут свои высокоточные цели

Украинские ракеты найдут свои высокоточные цели в ответ на удары российских войск по Киеву, Черкассам и другим регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

По его словам, массированные ракетные удары по Украине применяются россиянами как тактика устрашения, "заимствованная у нацистов времен Второй мировой войны". Он привел в пример, как в 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона, чтобы сломить сопротивление и подорвать боевой дух британцев, но их это лишь сплотило и разозлило.

"Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе - украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", - добавил Данилов.