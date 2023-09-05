Данілов пояснив, навіщо Росія проводить "вибори" на окупованих територіях

Так званими "виборами" на окупованих територіях України РФ хоче ввести правове поле Російської Федерації, для проведення мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в Twitter.

"Виборами" на окупованих територіях РФ хоче змусити українців прийняти російське громадянство та мобілізувати їх до російської армії.

"Діяльність руху опору, вихід з окупованих територій, знищення окупаційних адміністративних центрів та колабораціоністів, а головне - звільнення українських земель українськими силами оборони - це комплексні заходи для руйнування планів насильницької русифікації, які вже були в українській історії, починаючи з Петра І та Катерини ІІ. Шкода, що дехто про це забув.", - написав Данілов.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії відбудуться вибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Але загарбники хочуть провести псевдоголосування і на окупованих землях України. На деяких захоплених територіях вже почали проводити псевдоголосування.

Раніше повідомлялося, що росіяни ставлять мешканців населених пунктів Луганської області на військовий облік під час проведення "виборів".

Окрім того, окупанти дозволяють українцям "голосувати" навіть без російського паспорта.

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