ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов объяснил, зачем Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях

Вторник 05 сентября 2023 21:19
UA EN RU
Данилов объяснил, зачем Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Так называемыми "выборами" на оккупированных территориях Украины РФ хочет ввести правовое поле Российской Федерации для проведения мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Выборы" на оккупированных территориях РФ хотят заставить украинцев принять российское гражданство и мобилизовать их в российскую армию.

"Деятельность движения сопротивления, выход из оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборационистов, а главное - освобождение украинских земель украинскими силами обороны - это комплексные меры по разрушению планов насильственной русификации, которые уже были в украинской истории, начиная с Петра I и Екатерины II . Жаль, что некоторые об этом забыли.", - написал Данилов.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России состоятся выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Но захватчики хотят провести псевдоголосование и на оккупированных землях Украины. На некоторых захваченных территориях уже начали проводить псевдоголосование.

Ранее сообщалось, что россияне ставят жителей населённых пунктов Луганской области на военный учет во время проведения "выборов".

Кроме того, оккупанты позволяют украинцам "голосовать" даже без российского паспорта ..

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война России против Украины
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта