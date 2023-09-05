Данилов объяснил, зачем Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях

Так называемыми "выборами" на оккупированных территориях Украины РФ хочет ввести правовое поле Российской Федерации для проведения мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Выборы" на оккупированных территориях РФ хотят заставить украинцев принять российское гражданство и мобилизовать их в российскую армию.

"Деятельность движения сопротивления, выход из оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборационистов, а главное - освобождение украинских земель украинскими силами обороны - это комплексные меры по разрушению планов насильственной русификации, которые уже были в украинской истории, начиная с Петра I и Екатерины II . Жаль, что некоторые об этом забыли.", - написал Данилов.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России состоятся выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Но захватчики хотят провести псевдоголосование и на оккупированных землях Украины. На некоторых захваченных территориях уже начали проводить псевдоголосование.

Ранее сообщалось, что россияне ставят жителей населённых пунктов Луганской области на военный учет во время проведения "выборов".

Кроме того, оккупанты позволяют украинцам "голосовать" даже без российского паспорта ..

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