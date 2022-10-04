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Данілов пояснив, як мобілізація дестабілізує Росію

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Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 17:10
Данілов пояснив, як мобілізація дестабілізує Росію Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Оголошена в Росії часткова мобілізація діє як механізм дестабілізації політичної ситуації в країні-агресорі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Мобілізація діє як механізм дестабілізації РФ. Путін – між молотом та двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на РФ та тиском Заходу. План порятунку – анексія, ядерний шантаж, примус до світу. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, російський Карфаген має бути зруйнований", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, що нові мобілізовані з Росії вже з'явилися у тимчасово окупованих районах півдня України. ЗСУ стежать за тим, як РФ перекидає нові сили.

Також раніше повідомлялося, що введена в Росії мобілізація незабаром підірве економіку країни. З моменту її оголошення близько 360 тисяч людей уже вирушили до Грузії та Казахстану, щоб уникнути цієї долі, а дуже багато хто виїхав до інших країн.

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