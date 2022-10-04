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Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует Россию

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Київ, Вторник 04 октября 2022 17:10
Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует Россию Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Объявленная в России частичная мобилизация действует, как механизм дестабилизации политической ситуации в стране-агрессоре.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада. План спасения – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", - отметил Данилов.

Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины. ВСУ следят за тем, как РФ опрокидывает новые силы.

Также ранее сообщалось, что введённая в России мобилизация вскоре подорвет экономику страны. С момента ее объявления около 360 тысяч человек уже отправились в Грузию и Казахстан, чтобы избежать этой участи, а очень многие уехали в другие страны.

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