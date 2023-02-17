Данілов пояснив, чому в Україні почали масово роздавати повістки

Останніми днями в Україні масово почали роздавати повістки. Вони зобов'язують чоловіків з'явитися до центрів комплектації та стати на облік чи оновити дані про себе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю ВВС.

За його словами, це необхідно для того, щоб сформувати резерв та поставити на облік військовозобов'язаних. При цьому він нагадав, що в Україні від початку повномасштабного нападу Росії, 24 лютого 2022 року, не припинялася мобілізація.

"Щоб розуміти, що у разі потреби, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони повинні йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти підготовлені, на фронт будуть йти ті, які будуть оснащені, навчені", - сказав він.

Данілов нагадав, що окрім зони бойових дій багато військових має роботу і в тилу. Він вважає, що ажіотаж навколо мобілізації являється психологічною операцією, яка діє на користь російської пропаганди.