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Данилов объяснил, почему в Украине начали массово раздавать повестки

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В последние дни в Украине массово начали раздавать повестки. Они обязывают мужчин явиться в центры комплектации и встать на учет или обновить данные о себе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью BBC.

По его словам, это необходимо для того, чтобы сформировать резерв и поставить на учет военнообязанных. При этом он напомнил, что в Украине с начала полномасштабного нападения России, 24 февраля 2022, не прекращалась мобилизация.

"Чтобы понимать, что в случае необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовлены, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены", - сказал он.

Данилов напомнил, что кроме зоны боевых действий многие военные имеют работу и в тылу. Он считает, что ажиотаж вокруг мобилизации является психологической операцией, действующей в пользу российской пропаганды.

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация, что украинцы якобы будут получать повестки через приложение "Действие", но в Минцифре это опровергли.

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СНБОМобилизация в Украине