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Данілов порадив "кадирівцям" піти з України та воювати за свою незалежність

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Вівторок 25 жовтня 2022 14:08
Данілов порадив "кадирівцям" піти з України та воювати за свою незалежність Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Так званим "кадирівцям" слід піти з України та боротися за незалежність Ічкерії, поки Росія не вирішила її знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

"Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії - це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули..." - написав він.

Зазначимо, що раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив ЗСУ в обстрілі регіонів Росії і заявив, що незадоволений "слабкими відповідями" Кремля.

"Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон - треба стерти з землі міста, щоб було видно дальній горизонт. Щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, що 18 жовтня Верховна рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією. Нардепи засудили вчинення геноциду проти чеченського народу та визнали суверенітет Ічкерії.

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Олексій Данілов РНБО Кадиров
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