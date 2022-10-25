Данілов порадив "кадирівцям" піти з України та воювати за свою незалежність

Так званим "кадирівцям" слід піти з України та боротися за незалежність Ічкерії, поки Росія не вирішила її знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter .

"Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії - це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули..." - написав він.

Зазначимо, що раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив ЗСУ в обстрілі регіонів Росії і заявив, що незадоволений "слабкими відповідями" Кремля.

"Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон - треба стерти з землі міста, щоб було видно дальній горизонт. Щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, що 18 жовтня Верховна рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією. Нардепи засудили вчинення геноциду проти чеченського народу та визнали суверенітет Ічкерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.