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Данілов пообіцяв "дуже приємні новини" щодо боєприпасів вже найближчим часом

Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Союзники Києва, а також українська промисловість активно нарощують виробництво боєприпасів. Найближчим часом можна чекати дуже приємних новин з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах.  Більше того я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", - сказав він.

За його словами, працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває у конвеєрі", заявила нещодавно голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили надіслати Україні касетні боєприпаси.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні зберігатиметься. І щоб компенсувати їхню нестачу, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.

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РНБО