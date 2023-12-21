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Данилов пообещал "очень приятные новости" по поводу боеприпасов уже в ближайшее время

Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Союзники Киева, а также украинская промышленность активно увеличивают производство боеприпасов. В ближайшее время можно ожидать очень приятных новостей на этот счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Вы знаете, что на сегодняшний день разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того, я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", – сказал он.

По его словам, работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании, максимально понимающие, что ближайшие 10-15-20 лет мир будет находиться в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса будет не лишним на промышленных рынках.

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достигнуть собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся в конвейере", заявила недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал, что дефицит артиллерийских боеприпасов в Украине будет сохраняться. И чтобы компенсировать их нехватку, Украина наращивает производство дронов-камикадзе.

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СНБО