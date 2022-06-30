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Данилов: помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Украине закончили проверку Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей относительно угрозы из Беларуси. Однако самая сложная ситуация в Лисичанске, непростая-возле Изюма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, сегодня было заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали ситуацию по всему фронту.

"Мы осознаем, какие планы есть у РФ, чем они на сегодня должны заниматься. Нам поступает помощь, но не в том количестве, чтобы у нас был паритет в тяжелом вооружении. Но думаю, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут", - сказал Данилов.

Он напомнил, что ракетные обстрелы ведутся с Каспия, Крыма, Беларуси, РФ. Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет, добавил секретарь СНБО.

Напомним. сегодня на Славянском направлении украинские военные отбили несколько атак врага. А в Лисичанске оккупанты взялись за штурм НПЗ.

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СНБО