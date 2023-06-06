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Данілов про підрив Каховської ГЕС: унеможливить поставку води в Крим

Новость на русском →
Крим, Вівторок 06 червня 2023 22:42
Данілов про підрив Каховської ГЕС: унеможливить поставку води в Крим Фото: підрив Каховської ГЕС на роки унеможливить поставку води в Крим (minagro.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Підрив Каховської гідроелектростанції на роки унеможливить поставку води в Крим.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Данілов наголосив, що той акт, який сьогодні зробила Росія, невдовзі зовсім унеможливить поставку води в Крим.

"І найближчих 2-3-10 років, поки не буде відбудована ця дамба, питання постачання води в Крим буде просто фізично неможливим", - підкреслив секретар РНБО.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти шляхом дистанційного підриву зруйнували Каховську ГЕС. Станція відновленню не підлягає.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Відомо про підтоплення понад 10 населених пунктів, а також є загроза для затоплення до 80 населених пунктів.

Руйнування ГЕС також загрожує Запорізькій АЕС, проте ситуація наразі контрольована.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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