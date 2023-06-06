Данилов о подрыве Каховской ГЭС: сделает невозможной поставку воды в Крым
Подрыв Каховской гидроэлектростанции на годы сделает невозможной поставку воды в Крым.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Данилов отметил, что тот акт, который сегодня сделала Россия, вскоре сделает совсем невозможной поставку воды в Крым.
"И ближайших 2-3-10 лет, пока не будет отстроена эта дамба, вопрос поставки воды в Крым будет просто физически невозможным", - подчеркнул секретарь СНБО.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, что сегодня ночью оккупанты путем дистанционного подрыва разрушили Каховскую ГЭС. Станция восстановлению не подлежит.
В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Известно о подтоплении более 10 населенных пунктов, а также есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.
Разрушение ГЭС также угрожает Запорожской АЭС, однако ситуация контролируется.
Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.
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