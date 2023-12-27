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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов про переговорити з РФ: умови Москви прості - наша капітуляція

Фото: секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація не готова до справжніх перемовин про припинення війни на території України. Єдиний варіант, який наразі задовольнить Кремль - капітуляція України.

Про це розповів секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

"Ні до яких перемовин Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемовин". - заявив Данілов.

Він зауважив, що позиція України є незмінною, а саме - це 10 пунктів "формули миру" президента Володимира Зеленського. 

"Перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми й далі будемо іти до перемоги", - наголосив він.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів перемовин на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, однак зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нагадаємо, що нещодавно іноземні ЗМІ повідомили, що російський диктатор Путін передав дипломатичними каналами, що нібито готовий заморозити війну в Україні.

Зауважимо, що Зеленський розповів, що після саміту лідерів щодо "формули миру" буде сформовано документ, який передадуть на розгляд Російській Федерації.

Якщо Кремль буде готовий його сприйняти - переговори стануть актуальними.

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