Данилов ответил, готова ли Украина к наступлению России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2021 году Украина готова к наступлению России. В 2014 году ситуация была другая, поэтому украинское государство тогда не было готово.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его заявление в программе "Первые лица" .

По его словам, сейчас происходят довольно сложные процессы.

"Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно - к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому", - заявил Данилов.

Данилов заявил, что у России единая доктрина - они должны с кем-то вести войну, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

Он заявил, что у Украины другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры - страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, отметил секретарь СНБО.