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Данилов ответил, готова ли Украина к наступлению России

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 10:59
Данилов ответил, готова ли Украина к наступлению России Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2021 году Украина готова к наступлению России. В 2014 году ситуация была другая, поэтому украинское государство тогда не было готово.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его заявление в программе "Первые лица".

По его словам, сейчас происходят довольно сложные процессы.

"Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно - к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому", - заявил Данилов.

Данилов заявил, что у России единая доктрина - они должны с кем-то вести войну, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

Он заявил, что у Украины другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры - страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, отметил секретарь СНБО.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев оценил возможность наступления России.

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключает возможность того, что Российская Федерация решится на масштабное наступление на Украину.

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