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Данілов відповів, чи готова Україна до наступу Росії

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 10:59
Данілов відповів, чи готова Україна до наступу Росії Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у 2021 році Україна готова до наступу Росії. У 2014 році ситуація була інша, тому українська держава тоді не була готова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву у програмі "Перші особи".

За його словами, наразі відбуваються доволі складні процеси.

"Попри те, що до всього підготуватися неможливо - до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою. Зараз у нас зовсім по-іншому", - заявив Данілов.

Данілов заявив, що у Росії єдина доктрина - вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога.

Він заявив, що Україна має інше технологічне забезпечення, інша армія та інше озброєння. Окрім того, в України з'явилися справжні партнери - країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія, зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв оцінив можливість наступу Росії.

Зазначимо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виключає можливість того, що Російська Федерація зважиться на масштабний наступ на Україну.

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