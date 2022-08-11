Данилов отверг возможность миротворческой миссии на ЗАЭС: Пусть россияне уходят оттуда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление секретаря СНБО Алексея Данилова на Радио НВ .

Данилов комментируя вариант размещения миротворческой миссии на территории ЗАЭС заявил, что это не лучшая идея.

"Какие миротворцы? Это наша территория. Пусть русские забирают свои войска и уходят прочь. Вот то, что должен требовать весь мир", - заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что если мы будем потакать террористам, то он не знает, что в мире может происходить.