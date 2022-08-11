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Данилов отверг возможность миротворческой миссии на ЗАЭС: Пусть россияне уходят оттуда

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Украина, Четверг 11 августа 2022 21:39
Данилов отверг возможность миротворческой миссии на ЗАЭС: Пусть россияне уходят оттуда Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине предложили российским войскам идти прочь вместо размещения миротворцев на ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление секретаря СНБО Алексея Данилова на Радио НВ.

Данилов комментируя вариант размещения миротворческой миссии на территории ЗАЭС заявил, что это не лучшая идея.

"Какие миротворцы? Это наша территория. Пусть русские забирают свои войска и уходят прочь. Вот то, что должен требовать весь мир", - заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что если мы будем потакать террористам, то он не знает, что в мире может происходить.

Напомним, что ранее Данилов рассказал о том, что российские оккупанты могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

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