Данілов відкинув можливість миротворчої місії на ЗАЕС: Нехай росіяни йдуть звідти

В Україні запропонували російським військам йти геть замість розміщення миротворців на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ секретаря РНБО Олексія Данілова на Радіо НВ .

Данілов коментуючи варіант розміщення миротворчої місії на території ЗАЕС заявив, що це не найкраща ідея.

"Які миротворці? Це наша територія. Хай росіяни забирають свої війська та йдуть геть. Оце те, що має вимагати весь світ", - заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що якщо ми будемо потакати терористам, то він не знає, що далі у світі може відбуватися.