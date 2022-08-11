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Данілов відкинув можливість миротворчої місії на ЗАЕС: Нехай росіяни йдуть звідти

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 21:39
Данілов відкинув можливість миротворчої місії на ЗАЕС: Нехай росіяни йдуть звідти Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні запропонували російським військам йти геть замість розміщення миротворців на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ секретаря РНБО Олексія Данілова на Радіо НВ.

Данілов коментуючи варіант розміщення миротворчої місії на території ЗАЕС заявив, що це не найкраща ідея.

"Які миротворці? Це наша територія. Хай росіяни забирають свої війська та йдуть геть. Оце те, що має вимагати весь світ", - заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що якщо ми будемо потакати терористам, то він не знає, що далі у світі може відбуватися.

Нагадаємо, що раніше Данілов розповів про те, що російські окупанти можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію.

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