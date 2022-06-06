Данилов об отступлении на Донбассе: временная потеря территорий - это не трагедия
Временная потеря территорий в ходе отступления Вооруженных сил Украины не является трагедией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова для Financial Times.
По его словам, на сегодня у противника в Северодонецке и Лисичанске есть преимущество в артиллерии.
"К сожалению, сейчас мы не можем адекватно ответить тем же, при условии, что оружие, которое нам так нужно, в данный момент отсутствует", - подчеркнул Данилов.
Он отметил, что украинские силы могут прибегнуть отступлению из Северодонецка и других городов на Донбассе, пока перегруппировываются.
"Временная потеря территорий - это как раз не трагедия. Трагедией было бы отсутствие нации", - добавил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что западное оружие обязательно прибудет, и украинская сторона собирается вернуть свои территории.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ удерживают позиции в промышленной зоне Северодонецка после того, как в результате успешных контратак вытеснили противника из некоторых районов города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.