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Данілов про відступ на Донбасі: тимчасова втрата територій - це не трагедія

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 17:31
Данілов про відступ на Донбасі: тимчасова втрата територій - це не трагедія Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Тимчасова втрата територій в ході відступу Збройних сил України не є трагедією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова для Financial Times.

За його словами, на сьогодні у противника в Сєвєродонецьку та Лисичанську є перевага в артилерії.

"На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти тим же, за умови, що зброя, яка нам так потрібна, в даний момент відсутня", - підкреслив Данілов.

Він зазначив, що українські сили можуть вдатися відступу з Сєвєродонецька та інших міст на Донбасі, поки перегрупуються.

"Тимчасова втрата територій - це якраз не трагедія. Трагедією була б відсутність нації", - додав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що західна зброя обов'язково прибуде, і українська сторона збирається повернути свої території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ утримують позиції в промисловій зоні Сєвєродонецька після того, як в результаті успішних контратак витіснили противника з деяких районів міста.

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РНБО Сєвєродонецьк Олексій Данілов Війна Росії проти України
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