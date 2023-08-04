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Данілов оцінив можливість відновлення ядерного статусу України

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П'ятниця 04 серпня 2023 22:16
Данілов оцінив можливість відновлення ядерного статусу України Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна навряд чи зможе відновити свій ядерний статус. Цьому перешкоджають не лише політичні причини, а й технологічні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Данілова запитали, чи можуть гарантії безпеки для України передбачати наявність у нашої країни ядерної зброї в будь-якому вигляді.

"Щодо арсеналу, який був у нас вилучений, давайте будемо реалістами - навряд чи це взагалі можливо. І не лише з якихось політичних питань, а й з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, - це складна річ", - наголосив секретар РНБО.

При цьому він уточнив, що на сьогоднішній день є держави, які самі безпосередньо не володіють ядерною зброєю, проте їм її надають країни-члени Альянсу.

"Такі випадки є. Чи це працюватиме в нашому випадку - я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна та важка робота", - додав він.

Ядерна зброя в України

Нагадаємо, після розвалу Радянського Союзу Україна залишалася ядерною зброєю. Наша країна була третьою у світі за кількістю такого озброєння.

Але згодом як країни Заходу, так і Росія "підштовхнули" наше керівництво до відмови від ядерної зброї. Натомість вони пообіцяли гарантії у рамках Будапештського меморандуму.

Зараз наша країна хоче затвердити нові гарантії безпеки з союзниками, які б дозволили запобігти можливому повторному нападу Росії. Цього тижня відповідні переговори розпочалися зі США.

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