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Данилов отреагировал на санкции Кремля: считаю высшей оценкой моей работы

Автор: РБК-Украина

Россия ввела санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он подчеркнул, что считает их "высшим знаком отличия" своей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова в Facebook.

По его словам, такой "подарок" Москва решила сделать ко Дню независимости Украины.

"Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - отметил Данилов.

В то же время он подчеркнул, что продолжит свою работу в направлении уничтожения "любого присутствия "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".

Ранее РБК-Украина писало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.

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Алексей ДаниловСанкции