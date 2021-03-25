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Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:11
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского Фото: Игорь Коломойский (dynamo kiev ua)
Автор: РБК-Украина

Украина не реагирует на то, что США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку не получала документов от американской стороны. Действия на уровне государства возможны только после этого.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В частности, он объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского, а также нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах. После чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что документов по Коломойскому нет в украинских учреждениях.

"Если они будут, это уже вопрос другого порядка", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 5 марта США ввели санкции против Игоря Коломойского, обвинив его в коррупционных преступлениях, когда он возглавлял Днепропетровскую ОГА. Кроме того, ему запретили въезд в страну.

У президента Владимира Зеленского назвали эти санкции шагом в направлении деолигархизации Украины.

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