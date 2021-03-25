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Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 16:11
Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського Фото: Ігор Коломойський (dynamo kiev ua)
Автор: РБК-Україна

Україна не реагує на те, що США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки не отримувала документів від американської сторони. Дії на рівні держави можливі тільки після цього.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Зокрема, він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.

"Якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах. Після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що документів щодо Коломойському немає в українських установах.

"Якщо вони будуть, це вже питання іншого порядку", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 5 березня США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського, звинувативши його в корупційних злочинах, коли він очолював Дніпропетровську ОДА. Крім того, йому заборонили в'їзд до країни.

У президента Володимира Зеленського назвали ці санкції кроком у напрямку деолігархізації України.

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