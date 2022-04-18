UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов обратился к украинцам: эвакуируйтесь из зон, где начинаются бои

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, которые сейчас находятся в тех местах, где начинаются боевые действия. Он призвал граждан немедленно покинуть эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"У кого есть возможность, на тех территориях, где сейчас происходят бои призываю выехать с этих территорий. Это надо обязательно сделать. Слезы на глазах от того мальчика, который из Харькова уехал от войны и, к сожалению, потерял пальчик на Львовщине. Должны понимать, что и война длится по всей территории Украины, это очень опасно", - сказал Данилов.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вновь обратился к местным жителям с призывом к эвакуации он заявил, что на сегодня в области не осталось ни одного безопасного места.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВойна России против Украины