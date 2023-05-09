Данілов назвав єдиний парад "гідний Путіна": з окупантами, які безславно загинули в Україні

"Декілька годин можуть крокувати "парадом" на "червоній площі" мертві російські окупанти, які безславно і без честі загинули в Україні. Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого ПВК-війська, і єдина правда, яку мають знати росіяни про свою країну", - написав Данілов.

Зазначимо, що також парад у Москві висміяв і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Верифіковані розвідники з "дружествєнних стран" фіксують на смартфони "ядерну мощь" Росії", - написав Ігнат та опублікував відповідне фото.

Фото: у Повітряних силах ЗСУ висміяли "парад Перемоги" у Москві (facebook.com/yuriy.ignat)

Нагадаємо, що сьогодні в Москві на Червоній площі пройшов так званий "парад Перемоги". Під час якого російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

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