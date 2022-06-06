Данилов назвал точное количество пленных защитников Мариуполя

В российском плену находятся 2 439 украинских солдат, которые обороняли Мариуполь в окружении оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала.
По словам чиновника, более 2 тысяч защитников Мариуполя выполнили все необходимые задания. Плен стал вынужденным шагом, потому как других вариантов просто не оставалось.
"Они пока не в комфортных условиях, но, по крайней мере, у них есть еда и вода... Будем надеяться, что рано или поздно они вернутся живы-здоровы в нашу страну", - подчеркнул Данилов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских бойцов с "Азовстали".
Также мы писали, что, по словам Зеленского, Главное управление разведки занимается освобождением защитников Мариуполя из российского плена.
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