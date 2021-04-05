Данилов назвал слово "Донбасс" инструментом информационной войны

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны", - отметил он.

По его мнению, таким образом, Россия искусственно выделяет этот регион, чтобы объяснить его якобы особые права и статус с дальнейшим обоснованием создания квазигосударственных образований. Секретарь СНБО уверен, что употребление термина "Донбасс" является постоянной подпиткой антиукраинского нарратива и подыгрыванием российской пропаганде.

Он также отметил, что с точки зрения истории это понятие нельзя рассматривать как исторически устоявшееся и такое, что не может быть искоренено.

"В случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" в отношении части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - добавил Данилов.

Отметим, ранее он утверждал, что такого понятия как "Донбасс" якобы не существует, и все это является нарративом российской пропаганды.