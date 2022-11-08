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Данілов нагадав головну умову для переговорів із Росією

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Украина, Вівторок 08 листопада 2022 13:00
Данілов нагадав головну умову для переговорів із Росією Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні закликали надати системи ППО, авіацію та інше озброєння. Саме постачання озброєння є гарантією виконання головної умови президента Володимира Зеленського щодо переговорів із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова в Twitter.

"Росія, переговори. Головна умова президента України - відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання - сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія - дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", - констатував він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Росією.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовляється від переговорів з Росією, проте для початку Кремль має виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території. При чому, на думку Подоляка, звільнення Херсону не є запорукою для початку переговорів.

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Олексій Данілов
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