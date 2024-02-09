Данілов про можливе президентство Трампа: ніякої трагедії для України не буде
Для України не буде трагедії, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом США. Україна буде існувати незалежно від того, хто буде американським президентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Бабелю".
"Ніякої трагедії для України, хто б не був у США президентом, не буде. Це приниження нас всіх, коли ми з вами робимо такий висновок, що в залежності від того, хто в Америці буде президентом чи буде існувати держава, чи ні. Ми вже довели всьому світу, що гідні того, щоб мати свою державу", - сказав він.
На думку Данілова, у США зараз дуже непроста, оскільки відбувається зміна політичної ситуації.
Секретар РНБО вважає, що сьогоднішні події у США пов'язані з тим, що Вашингтон після холодної війни отримав міжнародний вплив та "монополію на ситуацію у всьому світі".
Справи проти Трампа
Нагадаємо, проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.
Проте Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та збирається йти на вибори президента США у 2024 році.
WSJ повідомляє, що Верховний суд США може відхилити спробу виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів у президенти 2024 року.
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