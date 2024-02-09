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Данілов про можливе президентство Трампа: ніякої трагедії для України не буде

Київ, П'ятниця 09 лютого 2024 12:06
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Данілов про можливе президентство Трампа: ніякої трагедії для України не буде Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Для України не буде трагедії, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом США. Україна буде існувати незалежно від того, хто буде американським президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Бабелю".

"Ніякої трагедії для України, хто б не був у США президентом, не буде. Це приниження нас всіх, коли ми з вами робимо такий висновок, що в залежності від того, хто в Америці буде президентом чи буде існувати держава, чи ні. Ми вже довели всьому світу, що гідні того, щоб мати свою державу", - сказав він.

На думку Данілова, у США зараз дуже непроста, оскільки відбувається зміна політичної ситуації.

Секретар РНБО вважає, що сьогоднішні події у США пов'язані з тим, що Вашингтон після холодної війни отримав міжнародний вплив та "монополію на ситуацію у всьому світі".

Справи проти Трампа

Нагадаємо, проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Проте Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та збирається йти на вибори президента США у 2024 році.

WSJ повідомляє, що Верховний суд США може відхилити спробу виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів у президенти 2024 року.

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РНБО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Олексій Данілов
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