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Данилов о возможном президентстве Трампа: никакой трагедии для Украины не будет

Киев, Пятница 09 февраля 2024 12:06
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Данилов о возможном президентстве Трампа: никакой трагедии для Украины не будет Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Для Украины не будет трагедии, если Дональд Трамп будет избран президентом США. Украина будет существовать вне зависимости от того, кто будет американским президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Бабелю".

"Никакой трагедии для Украины, кто бы ни был в США президентом, не будет. Это унижение нас всех, когда мы с вами делаем такой вывод, что в зависимости от того, кто в Америке будет президентом, будет ли государство или нет. Мы уже доказали всему миру, что достойны того, чтобы иметь свое государство", - сказал он.

По мнению Данилова, в США сейчас очень непростая, поскольку происходит изменение политической ситуации.

Секретарь СНБО считает, что сегодняшние события в США связаны с тем, что Вашингтон после холодной войны получил международное влияние и "монополию на ситуацию во всем мире".

Дела против Трампа

Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.

WSJ сообщает, что Верховный суд США может отклонить попытку исключить Дональда Трампа из списка кандидатов в президенты в 2024 году.

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СНБО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Алексей Данилов
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