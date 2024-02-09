Данилов о возможном президентстве Трампа: никакой трагедии для Украины не будет
Для Украины не будет трагедии, если Дональд Трамп будет избран президентом США. Украина будет существовать вне зависимости от того, кто будет американским президентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Бабелю".
"Никакой трагедии для Украины, кто бы ни был в США президентом, не будет. Это унижение нас всех, когда мы с вами делаем такой вывод, что в зависимости от того, кто в Америке будет президентом, будет ли государство или нет. Мы уже доказали всему миру, что достойны того, чтобы иметь свое государство", - сказал он.
По мнению Данилова, в США сейчас очень непростая, поскольку происходит изменение политической ситуации.
Секретарь СНБО считает, что сегодняшние события в США связаны с тем, что Вашингтон после холодной войны получил международное влияние и "монополию на ситуацию во всем мире".
Дела против Трампа
Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.
Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.
WSJ сообщает, что Верховный суд США может отклонить попытку исключить Дональда Трампа из списка кандидатов в президенты в 2024 году.
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