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Данілов про мобілізацію 500 тисяч людей: цифра потрібна, найближчим часом буде рішення

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Питання мобілізації порушувалось на чотирьох крайніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача. Найближчим часом буде знайдено рішення щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

За словами Данілов, під час кожної ставки президент Володимир Зеленський ставив "питання про справедливість". 

"Щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах, включно з представниками влади. В даному випадку 100% на тому, на чому наполягає президент, - це, перш за все, справедливість", - додав секретар РНБО.

За його словами, Міністерство оборони й Генеральний штаб ЗСУ пропонують своє бачення, втім, остаточного рішення щодо мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент. Він відзначив, що дискусія не є простою, але озвучені цифри дійсно потрібні. 

"Але йдеться не про ситуацію сьогодні на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни", - відзначив Данілов.  

Окрім того, мобілізованих необхідно підготувати й вони мають чітко розуміти на які терміни йдуть й коли в них будуть відпустки та ротація. 

"Саме про це є дискусії на Ставці. Думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання", - зазначив секретар РНБО. 

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.

Як розповів Володимир Зеленський, Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень. 

РБК-Україна спитало військового експерта, чи потрібна додаткова мобілізація та навіщо. Більше про це у нашому матеріалі.

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