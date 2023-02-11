Данілов про майбутній "Рамштайн": побачимо багато "цікавих речей"

Наступного тижня відбудеться новий "Рамштайн", який покаже дуже багато "цікавих речей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону .

Данілов наголосив, що постачання зброї та інших речей буде відбуватися за відповідними планами.

"Хочу сказати, на наступному тижні буде новий "Рамштайн". Ми там побачимо дуже багато "цікавих речей",- наголосив секретар РНБО.

Він пояснив, що не хоче заздалегідь розповідати всі подробиці, проте зазначив, що це буде ще один прорив у відносинах з українськими партнерами.