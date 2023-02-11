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Данілов про майбутній "Рамштайн": побачимо багато "цікавих речей"

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Наступного тижня відбудеться новий "Рамштайн", який покаже дуже багато "цікавих речей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

Данілов наголосив, що постачання зброї та інших речей буде відбуватися за відповідними планами.

"Хочу сказати, на наступному тижні буде новий "Рамштайн". Ми там побачимо дуже багато "цікавих речей",- наголосив секретар РНБО.

Він пояснив, що не хоче заздалегідь розповідати всі подробиці, проте зазначив, що це буде ще один прорив у відносинах з українськими партнерами.

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого, учасники обговорять найнагальніші потреби України.

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Олексій ДаніловЗустріч Рамштайн