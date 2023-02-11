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Данилов о будущем "Рамштайне": увидим много "интересных вещей"

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На следующей неделе состоится новый "Рамштайн", который покажет очень много "интересных вещей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

Данилов подчеркнул, что поставки оружия и других вещей будут происходить по соответствующим планам.

"Хочу сказать, на следующей неделе будет новый "Рамштайн". Мы там увидим очень много интересных вещей", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он пояснил, что не хочет заранее рассказывать все подробности, но отметил, что это будет еще один прорыв в отношениях с украинскими партнерами.

Напомним, заседание в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля, участники обсудят самые неотложные потребности Украины.

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Алексей ДаниловВстреча Рамштайн