Данилов о будущем "Рамштайне": увидим много "интересных вещей"

На следующей неделе состоится новый "Рамштайн", который покажет очень много "интересных вещей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.
Данилов подчеркнул, что поставки оружия и других вещей будут происходить по соответствующим планам.
"Хочу сказать, на следующей неделе будет новый "Рамштайн". Мы там увидим очень много интересных вещей", - подчеркнул секретарь СНБО.
Он пояснил, что не хочет заранее рассказывать все подробности, но отметил, что это будет еще один прорыв в отношениях с украинскими партнерами.
Напомним, заседание в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля, участники обсудят самые неотложные потребности Украины.
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