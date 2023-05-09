Данілов про контрнаступ ЗСУ: остаточного плану ще немає, у роботі кілька варіантів

"Я не використовую термін контрнаступ. Це - військові дії. Наші військові знають, що їм робити та де їм робити, в який час їм робити", - сказав Данілов.

Він зазначив, що остаточні рішення відносно термінів та напрямків контрнаступу будуть ухвалюватися у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президента Володимира Зеленського.

"І коли хтось починає про щось говорити навіть з поважних інституцій на Заході, повірте, на сьогодні людей, які знають точно всі наші плани, не існує. Остаточний план ще не затверджений, у нас є кілька варіантів і всі вони у роботі", - наголосив секретар РНБО.

Він додав, що "всі хотіли б, щоб міжнародні партнери надавали допомогу активніше, але нині Україна вдячна за те, що така допомога є і надається доволі потужно".

"Не тільки США, а й інші країни в цьому беруть участь. Сьогодні у нас є гість (президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - ред.). Також є остаточне рішення про те, що наша країна найближчим часом почне отримувати від Євросоюзу 1 мільйон снарядів, який конче необхідний нам для того, щоб ми здобули перемогу над рашистами. Вона (допомога - ред.) йде і не буде припинятися", - сказав Данілов.