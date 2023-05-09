Данилов о контрнаступлении ВСУ: окончательного плана еще нет, в работе несколько вариантов

"Я не использую термин контрнаступление. Это - военные действия. Наши военные знают, что им делать и где им делать, в какое время им делать", - сказал Данилов.

Он отметил, что окончательные решения по срокам и направлениям контрнаступления будут приниматься в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского.

"И когда кто-то начинает о чем-то говорить даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте, на сегодняшний день людей, знающих точно все наши планы, не существует. Окончательный план еще не утвержден, у нас есть несколько вариантов и все они в работе", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что "все хотели бы, чтобы международные партнеры оказывали помощь более активно, но сейчас Украина благодарна за то, что такая помощь есть и оказывается достаточно мощно".

"Не только США, но и другие страны в этом принимают участие. Сегодня у нас есть гость (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен - ред.). Также есть окончательное решение о том, что наша страна в ближайшее время начнет получать от Евросоюза 1 миллион снарядов, который необходим нам для того, чтобы мы одержали победу над рашистами. Она (помощь - ред.) идет и не будет прекращаться", - сказал Данилов.