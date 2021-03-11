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Данилов о якобы наступлении на Донбассе: армия не позволит повторить 2014

Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не знает о якобы подготовке наступления на Донбассе 15 марта. Однако украинская армия уже не позволит противнику сделать то, что было в 2014 году.

Об этом он заявил на брифинге.

В частности, ему задали вопрос об обострении ситуации на Донбассе и том, что боевики заявляют о якобы подготовке украинского наступления 15 марта.

"СНБО 24 часа в сутки получает информацию от всех соответствующие структур. То, что касается дат, 15 марта - это уже какая-то мантра. Непонятно, почему все сегодня говорят о 15 марта", - отметил Данилов.

По его словам, руководство страны понимает, что происходит на фронте. А за процессами следят люди, которые "находятся на своих местах".

"Наша армия уже не позволит сделать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был. Это совсем другая армия", - добавил Данилов.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников исключил возможность того, что Российская Федерация решится на масштабное наступление, а также рассказал почему.

А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу постоянно становятся объектом дезинформации.

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