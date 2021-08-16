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Данилов: кибератаки становятся "оружием номер один" в современных войнах

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 19:04
Данилов: кибератаки становятся "оружием номер один" в современных войнах Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с представителями Комитета по вооруженным силам Конгресса США и его главой - Адамом Смитом. В ходе беседы Данилов отметил, что кибероружие становится "номером один" в современных войнах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, в том числе связанных с уточнением актуальных потребностей Украины в военной сфере.

Особое внимание Данилов уделил кибероружию, которое, по его словам, становится "номером один" в современных и будущих войнах. "Сфера кибербезопасности является ключевой составляющей национальной безопасности", - цитирует пресс-служба секретаря СНБО.

С американской стороны во встрече, кроме Адама Смита, приняли участие члены комитета Майкл Роджерс, Год Ларсен, Стивен Палаццо и Пол Аркангело, руководитель аппарата комитета, а также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним, в начале августа Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру передовых технологий по киберобороны НАТО (CCDCOE), который находится в Таллине.

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