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Данілов: кібератаки стають "зброєю номер один" у сучасних війнах

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 19:04
Данілов: кібератаки стають "зброєю номер один" у сучасних війнах Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з представниками Комітету зі Збройних Сил Конгресу США і його главою - Адамом Смітом. В ході бесіди Данилов зазначив, що кіберзброя стає "номером один" в сучасних війнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони.

В ході зустрічі обговорювалося широке коло питань, у тому числі пов'язаних з уточненням актуальних потреб України у військовій сфері.

Особливу увагу Данілов приділив кіберзброї, яка, за його словами, стає "номером один" в сучасних і майбутніх війнах. "Сфера кібербезпеки є ключовою складовою національної безпеки",- цитує пресслужба секретаря РНБО.

З американської сторони у зустрічі, крім Адама Сміта, взяли участь члени комітету Майкл Роджерс, рік Ларсен, Стівен Палаццо і Пол Аркангело, керівник апарату Комітету, а також тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін.

Нагадаємо, на початку серпня Україна подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), який знаходиться в Таллінні.

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