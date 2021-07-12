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Данилов о кибератаках: это хуже атомного оружия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал кибератаки оружием, которое хуже атомного оружия. Он также пояснил, почему нападение хакеров несет опасность для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.

"Кибератаки хуже атомного оружия. Вы не можете их почувствовать, увидеть. Через определенное время будут ощущаться только последствия и больше ничего", - сказал Данилова.

По его словам, это такое оружие, которое может быть направлено на тот или иной объект с отложенным временем действия. "И вы можете не знать, что оно уже сидит в вашей сети, ваших компьютерах, а в час икс оно может "взорваться" в самый неприятный момент", - добавил он.

"Мы отрабатываем сегодня такие ситуации. У нас есть ответственный орган - это министерство цифровой трансформации, который отвечает за кибербезопасность нашей страны", - резюмировал секретарь СНБО.

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СНБОкибератакаАлексей Данилов