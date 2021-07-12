Данілов про кібератаки: це гірше атомної зброї

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кібератаки зброєю, яка гірша за атомну зброю. Він також пояснив, чому напад хакерів несе небезпеку для країни.

"Кібератаки гірше атомної зброї. Ви не можете їх відчути, побачити. Через певний час будуть відчуватися тільки наслідки і більше нічого", - сказав Данілов.

За його словами, це така зброя, яка може бути спрямована на той чи інший об'єкт з відкладеним часом дії. "І ви можете не знати, що воно вже сидить у вашій мережі, ваших комп'ютерах, а в годину Ікс воно може "вибухнути" в самий неприємний момент", - додав він.

"Ми відпрацьовуємо сьогодні такі ситуації. У нас є відповідальний орган - це міністерство цифрової трансформації, який відповідає за кібербезпеку нашої країни", - резюмував секретар РНБО.