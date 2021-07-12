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Данілов про кібератаки: це гірше атомної зброї

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кібератаки зброєю, яка гірша за атомну зброю. Він також пояснив, чому напад хакерів несе небезпеку для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова.

"Кібератаки гірше атомної зброї. Ви не можете їх відчути, побачити. Через певний час будуть відчуватися тільки наслідки і більше нічого", - сказав Данілов.

За його словами, це така зброя, яка може бути спрямована на той чи інший об'єкт з відкладеним часом дії. "І ви можете не знати, що воно вже сидить у вашій мережі, ваших комп'ютерах, а в годину Ікс воно може "вибухнути" в самий неприємний момент", - додав він.

"Ми відпрацьовуємо сьогодні такі ситуації. У нас є відповідальний орган - це міністерство цифрової трансформації, який відповідає за кібербезпеку нашої країни", - резюмував секретар РНБО.

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РНБОкібератакаОлексій Данілов