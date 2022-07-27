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Данилов не исключил удары по территории России: "рука не дрогнет"

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Киев, Среда 27 июля 2022 19:45
Данилов не исключил удары по территории России: "рука не дрогнет" Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные могут нанести удары по объектам, которые находятся на территории России, и откуда осуществляются обстрелы нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Если будет нужно (нанести удары по территории РФ - ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что надо подписать, чтобы те объекты (откуда осуществляются обстрелы - ред.), о которых вы говорите, были уничтожены. А заявления президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что Украине известно, откуда российские военные проводят обстрелы нашей территории.

Напомним, ранее официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что украинским военным необходимо разрешить нанесение ракетных ударов по военным объектам России и Беларуси.

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