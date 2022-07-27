Данілов не виключив удари по території Росії: "рука не здригнеться"

"Якщо буде потрібно (нанести удари по території РФ - ред.), то повірте, не здригнеться ні в кого рука, щоб підписати те, що треба підписати, щоб ті об'єкти (звідки здійснюються обстріли - ред.), про які ви кажете, були знищені. А заяви президента, що ми будемо давати відповідь по тих територіях, звідки все йде, це підтверджує... Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що Україні відомо, звідки російські військові проводять обстріли нашої території.