Данилов не исключает закрытие сообщения со странами, где есть дельта-штамм

Украина может полностью прекратить транспортное сообщение с теми странами, где есть штамм коронавируса "Дельта" . Это связано с тем, что он намного опаснее других.

Об этом в интервью tsn.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, сегодня Аппарат СНБО обсуждал меры, чтобы не допустить распространения индийского штамма в Украине. На сегодня решается вопрос об обязательных ПЦР-тестах для тех, кто приезжает из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

"Не исключаю, что может быть полностью прекращено сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно", - отметил Данилов.