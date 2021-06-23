UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов не исключает закрытие сообщения со странами, где есть дельта-штамм

Автор: РБК-Украина

Украина может полностью прекратить транспортное сообщение с теми странами, где есть штамм коронавируса "Дельта". Это связано с тем, что он намного опаснее других.

Об этом в интервью tsn.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, сегодня Аппарат СНБО обсуждал меры, чтобы не допустить распространения индийского штамма в Украине. На сегодня решается вопрос об обязательных ПЦР-тестах для тех, кто приезжает из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

"Не исключаю, что может быть полностью прекращено сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно", - отметил Данилов.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украине заявило, что тем, кто возвращается из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии, нужно быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

Подробнее об этом варианте читайте в материале РБК-Украина "Штамм "Дельта". Чем опасна мутация СОVID и как к нему готовится Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей ДаниловКоронавирус