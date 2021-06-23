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Данілов не виключає закриття сполучення з країнами, де є дельта-штам

Автор: РБК-Україна

Україна може повністю припинити транспортне сполучення з тими країнами, де є штам коронавірусу "Дельта". Це пов'язано з тим, що він набагато небезпечніший за інших.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, сьогодні апарат РНБО обговорював заходи, щоб не допустити поширення індійського штаму в Україні. На сьогодні вирішується питання про обов'язкові ПЛР-тести для тих, хто приїжджає з Російської Федерації, Білорусі, Великобританії та Індії.

"Не виключаю, що може бути повністю припинено сполучення з деякими країнами. Тому що це дуже небезпечно", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що тим, хто повертається з Російської Федерації, Білорусі, Великобританії та Індії, потрібно бути готовими до додаткових карантинних обмежень.

Детальніше про цей варіант читайте в матеріалі РБК-Україна "Штам "Дельта". Чим небезпечна мутація СОVID і як до нього готується Україна".

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РНБООлексій ДаніловКоронавірус