Данілов про інтерв'ю Путіна: хвора людина, яка існує у вигаданому світі

"Єдине, що реально викликає певні реакції, це те, що у Путіна - військового злочинця з ордером на арешт від Гаазького трибуналу - беруть інтерв’ю, а не показання, які він має давати слідчому. Це те єдине, що він має робити на останку свого життя, скільки б йому не залишилося", - написав Данілов.

За його словами, "така журналістська всеєдність викликає огиду".

"Невже журналіст, сидячи поряд із цим покидьком, не розумів, кому він запопадливо підтакує тому, на руках котрого кров не абстрактна, а справжня - понад 500 українських дітей, десятки тисяч інших невинних літніх людей, жінок… І коли цей журналіст повернеться до США і буде дома обіймати своїх дітей, нехай уявить, що їх може не бути, оскільки їх вчора вбила російська ракета, а його батьків розчавив російський танк", - зазначив секретар РНБО.

Він також розповів, що не слухав це інтерв’ю Путіна, бо "це позбавлено будь-якого сенсу", й зайвий раз у цьому переконався, прочитавши уривки з нього.

"Всі путінські розмови про Україну переписані під копірку, де з одного боку вічно ображена Росія та маячня самого Путіна, а на іншому боці - весь світ, який тільки й мріє захопити "багатства" Росії, солдати якої крадуть в Україні унітази", - додав Данілов.

Секретар РНБО назвав російського диктатора божевільним, який існує у вигаданому світі.

Він також сподівається, що це інтерв'ю "допоможе протверезіти західним політикам".

"Путін - хвора людина, яка існує у вигаданому світі, котрого немає і якого ніколи не буде. Його пізнання в історії в цілому й історії України зокрема базуються на особистих психічних розладах з ознаками маніакальності. Більш точний діагноз можуть поставити спеціалісти. А чи можна мати справу з божевільним? Україна всі висновки стосовно того, як треба розмовляти з Путіним, зробила. Сподіваюсь, що такі інтерв’ю допоможуть протверезіти західним політикам", - зазначив Данілов.

Інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією.

Зокрема, однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна у початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".